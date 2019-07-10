Ankara Narko ekipleri uyuşturucu maddeler ele geçirdi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarına ilişkin 24 olayla ilgili çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 77 şüpheli kişiye işlem yaptı. Yapılan aramalarda 520 gram kokain, 218 gram eroin, 1 kilo 884 gram skunk, 273 adet captagon hap, 9 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram metamfetamin, 50 gram Psilocybe Cubensis maddesi, 1 tabanca, 1 şarjör, 9 tabanca fişeği, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 725 TL ele geçirildi.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 33'ü Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salındı, 24 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 12 şüpheli şahıs adli kontrolle, 8 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığından serbest kaldı.