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Ankara narkotiği 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin ele geçirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin ele geçirdi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yaptığı operasyonlarla sokak satıcılarına nefes aldırmadı. Ankara'ya uyuşturucu sokmaya çalışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 ayrı olayda 37 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

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