İhlas Haber Ajansı

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Ankara Narkotik'ten zehir tacirlerine geçit yok

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda sonucunda toplamda 34 bin 500 adet Extacy hap, 53 kilogram 700 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 300 lira para ele geçirildi, 7 kişi de gözaltına alındı. 7 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli makamlara sevk edildi.

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