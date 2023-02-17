İhlas Haber Ajansı

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Ankara oto esnafı deprem bölgesinde bulunan çocukları oyuncaklarla buluşturdu

Ankara Oto Sanatkarları Esnafı Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ve yönetimi Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve depremden zarar gören diğer illeri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSO) Başkanı Mustafa Arslanoğlu ve oda yönetimi, deprem bölgesinde AFAD ve Kızılay ekipleri koordinasyonunda depremde evsiz kalan AFAD çadırlarında yaşamına devam eden depremzede çocukları ve ailelerini bir nebzede olsa mutlu edebilmek ve çocukları sevindirmek amacıyla depremzede çocuklara oyuncaklar ve şekerlemeler dağıtarak acılarını unutturmaya çalıştılar.

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