Ankara polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı. "Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.