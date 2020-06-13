Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"

Başkent polisi evden hırsızlık yapan 21 kişilik şebekeyi çökertti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da çok sayıda gelen evden hırsızlık ihbarlarının peşine düştü. Hırsızlık polisi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla büro bünyesinde 4 özel ekip kurarak olayları didik didik inceledi. Bunun sonucunda Ankara merkezli şebeke deşifre edildi. Sadece kadınlardan oluşan şebekenin, farklı farklı şehirlerde de hırsızlık ve evlerden soygun yaptıkları tespit edildi. Bir Hollywood yapımı olan "Ocean's 8" filminde de sadece kadın karakterlerin oluşturduğu bir çete, hırsızlık ve soygun işleri gerçekleştiriyordu. Böylece o filmin gerçeği Ankara'da yaşanmış oldu. Ancak filmdekinin aksine, kadın hırsızların tamamı Hırsızlık Büro Amirliği detektiflerince yakalandı.

Birbirlerini eğittiler

Şebeke şemasında ise 21 kadın şüphelinin iki ve üçerli gruplar halinde organize oldukları, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak, birbirlerine çilingir eğitimi verip kapı açma konusunda beceri kazandıkları, aynı zamanda sürekli hamile kalarak bebek sahibi olup bu durumu da soruşturma süresinde kendilerine kalkan olarak kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Koruyucu maskeden yola çıkıldı

Operasyon süresince Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri toplamda 142 güvenlik kamera görüntüsü izledi. Normalde başları açık olan ancak hırsızlık esnasında başlarını kapatan, yüzlerine de pandemi bahanesiyle maske takan kadınlardan birisinin yolda maskesini değiştirdiği güvenlik kamerasından görüldü.

Biyolojik inceleme şebekenin tespitinde kilit nokta

Bunun üzerine şüphelinin atmış olduğu maske bulundu. Yapılan biyolojik inceleme neticesinde şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Yakalanan bu kişiden yola çıkan polis, şebeke üyelerinin hepsini tek tek deşifre etti. Belirlenen 27 adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde; toplam 21 şüpheli göz altına alındı.

Kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası olan var

Zanlılar arasında kesinleşmiş 11 yıl, 2 yıl ve 8 yıl gibi hapis cezaları bulunan kadınların olduğu belirlendi. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.