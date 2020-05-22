Ankara polisinden film gibi operasyon

Büyük illerde gözüne kestirdiği lüks evlerden hırsızlık yapan ve ikametlerdeki oto anahtarlarını da çalarak lüks araçları alıp kaçan A.T. isimli soyguncu, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği operasyon öncesinde adım adım takip edilen A.T., Antalya'da hırsızlık yapacağı esnada polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.T.'nin Ankara'daki evinde yapılan aramada çeşitli markalarda evlerden çalmış olduğu oto anahtarları, değerli bilezikler, altınlar, künyeler, tespihler, müzelik değerde el yazması Kur'an-ı Kerim, hançer, kılıç ve çeşitli tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Yakalanmasında özel kriminalistik teknolojiler kullanıldı

Zanlı ile ilgili yapılan araştırmalarda hırsızlık anlarında kaçarken kendisine polis süsü verdiği ve emniyet frekansını usulsüz olarak dinlediği belirlendi. Şüphelinin soygun sonrası dönüş istikametinde karmaşık kaçış planını devreye soktuğu, güzergah üzerinde önceden bıraktığı otomobillerle değişim yapıp polisi şaşırtmaya çalıştığı tespit edildi. A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarda kriminalistik teknolojiler kullanıldı.

24 suç kaydı olan A.T'ye emniyet frekansının usulsüz olarak dinlenmesine ilişkin kanuna muhalefet suçundan ve tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan toplamda 9 ayrı suçtan işlem yapıldı. Şüphelinin banka hesaplarına da el konularak, elde etmiş olduğu 5 milyon lira haksız kazanç, çaldığı eşyalar ve otomobiller sahiplerine iade edildi. A.T.'nin ifadesinde çaldığı araçları 1 yıl saklayıp daha sonra sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Hırsızlık yapmanın kendisi için hobi haline geldiğini söyleyen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.