Ankara polisinden hırsızlara nefes kesen operasyon

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara'da meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bir çalışma gerçeklerdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 ayrı hırsızlık olayını A.M.-O.K.-Y.C.-E.K.-D.K.-A.K.-C.P.-M.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve S.İ.M.-A.İ.Ü.-M.E.-T.E. isimli şahıslara sattıkları tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla adı geçen A.M.-O.K.-Y.C.-E.K.-D.K.-A.K.-A.İ.Ü.-M.E.-T.E.-S.İ.M.- C.P. ile hırsızlık suçundan aranması olan S.Y. yakalandı. Şahısların ikamet ve işyeri olmak üzere 16 ayrı adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 6 adet cep telefonu, 1 adet bıçak, çok sayıda playwood, çok sayıda el aleti ile bakliyat ve baharat grubu yiyecek ele geçirildi.

A.M.-O.K.-Y.C.-E.K.-D.K.-A.K.- C.P.-M.A. isimli şüphelilerin birbirleri ile akraba oldukları, kendi üzerlerine yada yakın akrabalarının üzerine kayıtlı olan veya çalıntı icralık araçları internet üzerinden satın alarak bu araçlara yine internet üzerinden tespit ettikleri aynı marka ve modelde araçların plakasını basıp her olayda farklı aracı kullanıp hırsızlık anında tespit edilmemek için bu araçların plakasını sökmek suretiyle işyeri, şantiye, inşaat alanı, market gibi yerlerden kablo, playwood, el aletleri, akü, kombi, para, çek, senet, yiyecek malzemesi vb. malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri hurdacılık yapan S.İ.M.-A.İ.Ü.-M.E.-T.E. isimli şahıslara sattıkları, onlarında piyasaya sürdüğü, 28 ayrı hırsızlık olayında müştekileri 1.000.000 TL. maddi zarara uğrattıkları, sık sık cezaevine girmelerine rağmen hırsızlık yapmaya devam ettikleri, hayat felsefeleri ve geçim kaynaklarının hırsızlık olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin suç kayıtlarının tamamına yakını hırsızlık olmak üzere A.M.' nin 9, O.K.' nın 15, Y.C.' nin 3, E.K.' nın 22, D.K.' nın 32, A.K.' nın 11, A.İ.Ü.' nün 15, M.E.' nin 15, T.E.' nin 7, S.İ.M.'nin 2, C.P.' nin 23, M.A.' nın 14, S.Y.' nin 4 suç kayıtlarının olduğu ayrıca A.M.' nin 1 hırsızlık, O.K.' nin 2 hırsızlık, S.Y.' nin 2 hırsızlık suçundan mahkemece arandıkları tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.