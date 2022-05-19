Ankara polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 14 kişi yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin bandrolsüz boş makaron ve 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 800 adet mükerrer bandrollü boş makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 411 adet doldurulmuş sigara, 827 kg kıyılmış tütün, bin 135 adet TAPDK bandrolü, 500 adet çakmak, 4 adet sigara sarma makinası, 3 bin 220 paket kaçak sigara ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 3 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.