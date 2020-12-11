Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 258 futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütünü takibe aldı. 3 aylık süren fiziki ve teknik takibin ardından Ankara merkezli olarak İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda örgütün elebaşı S.B.K. ile örgüt üyeleri S.T. ve H.E., lüks araçta İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahisten kazanıldığı anlaşılan 5 milyon Türk lirası, değerli maden ve kıymetli evraklarla birlikte yakalandı. Ayrıca örgüt üyelerinin ev ve işy erlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgütün yasadışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladığı 29 kişiye ait 116 değişik bankaya ait hesaplarda topladığı ve başka şahısların üzerine şirketler kurdurarak para naklini bu şirketler tarafından kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri S.B.K'nın İstanbul'da örgütün hücre evleri olarak kullanıldığı anlaşılan evleri kasa olarak kullandığı tespit edildi. S.B.K'nın paranın bir kısmı ile değerli maden yatırımı yaptığı belirlendi. Örgütün üst düzey üyesi olduğu anlaşılan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.