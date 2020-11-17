Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

yaşını kutluyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO'nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır” dedi.

Özdebir, Ankara'nın bu süreçte eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra sağlık teknolojileri ile iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleştiğini vurgulayarak, “ASO'nun 57 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisi çok önemli mesafeler kat etmiştir. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir. Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından önem arz eden bir yapı sergiler hale gelmiştir. Ankara sahip olduğu 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 8 Teknoloji Geliştirme bölgesi (TGB) ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir” ifadesini kullandı.

İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una Ankara'nın ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özdebir, “Üretiminin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara, Türkiye'de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapmaktadır” diye konuştu.

Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalatının, teknolojik düzeyinde iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Yalnızca oluşturduğu katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara ayrıca, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40'a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde de ülkemizdeki 44 firmanın 21'i Ankara Sanayi Odası üyesidir” dedi.

Özdebir, ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını ve “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” hedefine ulaşmak ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini de ifade ederek, “Bu vesileyle ASO'nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan; ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.