Ankara satranç takımıyla tanıtılacak

“Ankara'nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi kapsamında üretilen Ankara temalı satranç takımı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a tanıtıldı. Baran, Ankara'nın marka şehir olması açısından tanıtımın önemli olduğunu belirterek, “Şehrimizin marka olarak tanınması için hepimiz elimizi taşın altına koyalım” dedi.

Gökyay Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Birten Gökyay, Gökyay Vakfı ve Gökyay Satranç Müzesi yöneticisi Selma Dönek ile birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Baran'a Ankara'nın Stratejik Tanıtımı Projesi kapsamında üretilen Ankara temalı satranç takımı hediye eden Gökyay, tüm dünyada şehir sembollerinin satranç taşlarına yerleştirilerek tanıtımının yapıldığını belirtti. Ankara için de Gökyay Satranç Müzesi olarak harekete geçtiklerini anlatan Gökyay, Ankara Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri projeyle satranç takımını ürettiklerini kaydetti.

Atakule'den Anıtkabir'e kadar Başkent'in sembollerinin satranç taşı olmuş hallerini inceleyen Baran, “Satranç takımı içerisinde Anıtkabir'den Atakule'ye, Hitit Güneşi'nden Ankara Kalesi'ne kadar Ankara'nın simgeleri bir araya getirilmiş. Bu tür kültürel çalışmalardan daha güzel bir tanıtım çalışması düşünemiyorum. Ankara temalı satranç takımının Başkent'in tanıtımına katkı sağlayacağına inancım tam” dedi.

Baran, Ankara'nın kendine özgü satranç takımı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.