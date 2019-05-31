Ankara şeffaf yönetimi sevdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesinde başlatılan canlı ve açık ihale yöntemi her geçen gün daha da benimsenerek, yoğun ilgi görüyor.

Dürüstlük, şeffaflık, eşit muamele ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket ederek örnek uygulama ve çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, herkese açık olarak gerçekleştirdiği mal ve hizmet teklif alım ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamayı sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının malzeme alım ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kamuoyuna ve firmalara açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 101 bin 800 TL olan “Otomatik Şanzıman Yağı ve Antifriz Alımı İşi İhalesi”, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Youtube, Facebook ve Twitter adresleri üzerinden canlı yayınlandı. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının yaklaşık maliyeti 232 bin 730 TL olan “Üç kalem Kaporta ve CNG Kısmı Yedek Parça Alımı İşi” ihalesi ise iki oturumda gerçekleşti. İki günde üç ihale arka arkaya canlı olarak yayınlanırken, yaklaşık maliyeti 259 bin 738 lira 50 kuruş olan “30 Adet Ayak Fren Ventili Alımı” ihalesi de Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı izlendi.

Raylı Sistemler Daire Başkanlığının e-ihale yolu ile gerçekleştirdiği bir başka ihale de elektronik ortamda yapıldı. Ankara Metrosu İşletmesi M1-M2-M3-M4 hatları havalandırma sistemlerinde kullanılmak üzere “Kaset Filtre Alımı İşi” elektronik ortamda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 145 bin 407 lira 28 kuruş olan e-ihaleye firmalar yoğun ilgi gösterdi. İhale komisyonları firma tekliflerini değerlendirdikten sonra en uygun teklifi veren firmaları EKAP üzerinden açıklayacak.