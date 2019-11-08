Ankara Şehir Hastanesi ile Türk Tıp Dünyası sağlık bilim köprüleri güçleniyor

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Ankara Şehir Hastanesi tarafından yürütülen “Ankara Şehir Hastanesi Türk Tıp Dünyası Sağlık Bilim Köprüleri Projesi” açılış töreni Ankara Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ve Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, hastane çalışanları ve davetliler katılım sağladı.

Ankara Şehir Hastanesinin davetlilere tanıtımı yapıldıktan ve proje hakkında teknik bilgiler verildikten sonra açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe konuşmalarında, “Ankara Şehir Hastanesi yeni yapılanmasını tamamlanmış bir hastane olmasına rağmen uluslararası arenada hak ettiği değere ve üne yaptığı projeler ve çalışmaları sayesinde ulaşmaktadır. Bizler Bakanlık olarak hastanemize talep ettikleri destekleri sağlamakta ve hastanenin tanıtımı için bize düşen faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Böyle güzel bir projede emeği geçen hastane proje ekibine ve desteklerinden dolayı Ankara Kalkınma Ajansına huzurlarınızda teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Başhekim Op.Dr.Aziz Ahmet Surel, “Hastanemiz Avrupa standartlarının da üzerinde teknoloji, altyapı vs. fiziki donanımlara sahiptir. Fakat başarılı bir hastane sadece bunlardan ibaret değildir. Yetişmiş insan kaynağı kapsamında bu tür projelerin sayısını arttırarak gelişmiş hastanelerle rekabet edebilir ve dünya çapında bilinen hastaneler arasına adımızı yazdırabiliriz. Hastanemiz kısa süre zarfında hizmet verdiği hasta sayısı ve gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile adından söz ettirmektedir. İlerleyen zamanda bu hizmetlerimiz katlanarak artacaktır. Bu imkânları bize sunan Bakanlığımız başta olmak üzere projeye desteklerinden ötürü Ankara Kalkınma Ajansına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan ise yaptığı açılış konuşmasında; “Ankara Kalkınma Ajansı olarak kuruluşumuzdan bu yana özellikle Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı olarak kapasite artışlarına yardımcı olacak birçok projeye destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bu güne kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilimizdeki kurumların bu proje ile birlikte toplam 31 teknik destek projesini destekledik. 2019 yılı için açık bulunan teknik destek programına bu başarılı proje gibi proje fikirlerinizi olgunlaştırıp sunabilirsiniz. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, faydalı bir eğitim olmasını temenni ederim ” diyerek konuşmalarına son verdi.

Proje ile dünyanın önde gelen Türk tıp bilim insanlarının, Ankara Şehir Hastanesi bilim insanlarına tecrübelerini aktarmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında verilen eğitimler, Ankara Şehir Hastanesinin öncelikli alanları olan; organ nakli, genel cerrahi, gastroentoroloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi ileri teknoloji kullanılan bölümlerinin çalışanlarına yöneliktir. Projenin, hastanenin sağlıkta mükemmeliyet merkezi olma hedefine katkı sunması hedefleniyor.