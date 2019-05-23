Ankara Şehir Hastanesinde ilk iftar sevinci

Hastane çalışanları ve aileleri düzenlenen ilk iftar yemeğinde bir arada olmanın sevincini yaşadı.

Yüksek katılımın gerçekleştiği iftarda Ankara Şehir Hastanesi konuklarını en iyi şekilde ağırladı. İftar öncesi gerçekleştirilen tanışma ve sohbetlerle çalışanlar ve aileler birbiriyle kaynaştı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel iftar sonrası yaptığı konuşmada, Ankara Şehir Hastanesi ailesinin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sağlık ailesi olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanları olarak hastane genellikle bizi ailemizden ayıran bir faktördür. Çalışma arkadaşlarımız, bu kutsal mesleğin bir cilvesi olarak genellikle ailelerinden feragat ederek hastalarına hizmet etmektedir. Bu güzel günde ailelerimizle beraber yaptığımız bu iftar sayesinde senede bir kere de olsa ailelerimizle birlikte hastanede beraber olmanın mutluluğunu paylaşalım istedik. Hastane çalışanları olarak hepimiz bu mübarek günde ailecek bir aradayız” diye konuştu.

Temizlikten güvenliğe, sağlık bakım hizmetlerinden hastane idaresine kadar her çalışanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Surel, davete katılan tüm misafirlere, mesai arkadaşlarına ve ailelerine teşekkürlerini iletti.

İftar yemeğine hastane yönetimi, çok sayıda hastane çalışanı ve hastane çalışanlarının aileleri katıldı.