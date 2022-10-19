Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği' düzenlendi

Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi.

Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde Dünya Sağlık Örgütü'nün Ekim ayını Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlemesi sebebiyle ‘Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği' düzenlendi. Kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte stant açılarak hastalık ile ilgili bilgi aktarıldı. Etkinliğe Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ve Meme Endokrin Cerrahi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Birol Korukluoğlu'nun yanı sıra birçok sağlık görevlisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Ercan Yeni, meme kanserinde eken teşhisin önemine vurgu yaparak, “Bizim bugün buradaki farkındalık toplantımızın gerekçesi tanısı konulmamış hastaların kullanmış olduğumuz ‘erken fark edersen çok şey fark eder' sloganına uygun olarak hastaların kendilerini veya eşlerini dostlarını uyarmaları ve zamanında erkenden tabiri caizse iş işten geçmeden bizlere ulaşmasının sağlanması gerekiyor. Bizim farkındalık programlarımızdan beklentimiz bu” şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Birol Korukluoğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yine kadınlarda görülen kanser ölümlerinin en yüksek oranda olduğu kanser türü olduğunu belirterek, “Gelişmiş ülkelerde her 8 kadından 1'inin yaşamları boyunca meme kanseri ile karşılaşacağı görülmekte. Ülkemiz açısından bakacak olursak bu batı bölgelerimizde 100 bin kadından 50 kadın için söz konusu. Bu doğuya doğru gittikçe 100 bin kadından 20 kadına kadar düşmekte bu oran. Bu orandaki farklılığın en temel sebebinin özellikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları olduğu düşünülüyor” diye konuştu.

Meme kanserinde en önemli şeyin erken tanı olduğunu vurgulayan Korukluoğlu, erken tanı ile meme kanserindeki tedavisindeki başarı oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını ifade etti. Korukluoğlu meme kanserinde şüphelenilmesi gereken bulguları açıklayarak, “Memede ve koltuk altlarında ele gelen kitleler, meme derisinde kızarıklık, şekil bozukluğu içe doğru çekintiler, yine meme başında kalınlaşmalar, içe doğru çekilmeler. Bunlar hep meme kanseri açısından şüphelendirecek bulgular” diye belirtti.

Etkinliğin ardından sağlık görevlileri Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.