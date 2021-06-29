Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tren ve otobüs garlarında vatandaşların aşılanmasının başlayacağını duyurdu. Uygulama ilk olarak AŞTİ'de başladı. Vatandaşlar, kurulan mobil aşı merkezlerde aşılarını olabilecek.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu AŞTİ'de yaptığı açıklamada, AŞTİ'de hem gelen hem de giden yolcular için aşı uygulanmasına başlandığını belirterek, "2 günde aldığımız rakamlar gayet güzel. Hem Ankara'ya gelen giden yolcular hem de bu mekanlarda çalışanları açısından yerinde hizmet açısından güzel bir örnek oldu. Ankara'da 4 milyonu aşkın aşı yaptık" dedi.

10'u aşkın alışveriş merkezinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonlarında ve havalimanlarında da aşılanmanın devam ettiğini belirten Kotanoğlu, “Amacımız aşıya ulaşılabilirliği artırmak. Böylelikle aşı olan nüfusumuzu artırmak ve bu pandemiyi bir şekilde bu aşıyla sonlandırmak gayesindeyiz" diye konuştu.

Kurulan mobil aşı merkezinde aşı olmaya gelen bir vatandaş ise herkesin gönül rahatlığıyla aşısını olabileceğini belirterek, “Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. O kadar korkmaya, çekinmeye gerek yok. Aşı olmaya önceden karar vermiştim. Zamanım olmuyordu çalıştığım için. Buraya gelmesi aşının iyi denk geldi. Aşımızı olduk kurtulduk” şeklinde konuştu.

Hayati Karataş isimli bir vatandaş da çok güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Aşı ayağımıza kadar geldi. Allah razı olsun getirenlerden” dedi.