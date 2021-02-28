Ankara Şeker Fabrikası'ndan tüm zamanların en "tatlı" rekoru

Şeker sanayisinin 16. şeker fabrikası olan Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası'nda 10 Eylül 2020'de başlayan ve 165 gün süren maraton sona erdi. Son 30 yılın en uzun soluklu maratonunun yaşandığı 2020-2021 üretim dönemi sonunda fabrika, 59 yıllık fabrika tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştı.

Şeker üretimi rekor kırdı

Tüm zamanların en çok pancarının işlendiği 2020-2021 üretim döneminde fabrika, 77 bin 500 ton şeker üreterek tüm zamanların en yüksek şeker üretim rekoruna imza attı.

Kurulduğundan bu yana tüm zamanların şeker üretim rekorunu kırdıklarını söyleyen Ankara Şeker Fabrikası Genel Müdürü Mustafa Uslu, “Eskiden her şey iş gücü ile yapılıyordu şimdi artık tamamen mekanizasyonun yerleştiği bir üretim şekli oldu. O yüzden verim yükseldi aynı zamanda çiftçinin geliri de yükseldi. Ankara şeker fabrikası bu seneyi, üretimi en az kayıpla tamamladı” ifadelerini kullandı.

Pandemiye Rağmen Vites Artırdı

Pandeminin kısıtlayıcı etkisine rağmen vites artırarak günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıkan Ankara Şeker Fabrikası, pancarın yan ürünü olan küspe ve melas üretiminde de tüm zamanların en yüksek üretimi gerçekleştirdi.

2020-2021 sezonu için pancar üretme kotasının 715 bin ton olduğunu söyleyen genel müdür Uslu, “Bu sene kuraklığın sıkıntısını çok çektik. Bütün bunlara rağmen taahhüt ettiğimiz üretim miktarının yüzde 94,7'sini ürettik. Eğer kuraklık olmasaydı taahhüt ettiğimiz miktarın çok daha üstüne çıkacaktık. Şeker üretiminde hiçbir sıkıntı çıkmadı. Herhangi bir kıtlık durumu söz konusu değil. Depolarımızda şeker stokları oldukça yeterli ” ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı üretimi yapan çiftçiye, üretim sürecinde farklı yöntemlerle destek olduklarını dile getiren Uslu, “Çiftçinin teslim ettiği son pancardan 60 gün sonra pancar bedelini ödüyoruz. Çiftçi üretim yaparken çeşitli maddi destekler veriyoruz. Bu sene Ankara Şeker Fabrikası olarak 155 milyon Türk Lirası pancar parası ödedik. Çiftçiye üretim zamanında ödediğimiz avans ise 65 milyon Türk Lirası. Ek ödenen yardımlarla toplam 223 milyon Türk Lirası ödeme yaptık” açıklamasında bulundu.

İstihdam konusunda şeker fabrikalarının önemli yeri olduğunu dile getiren Uslu, “Bu sene Ankara Şeker Fabrikası olarak 948 personele istihdam imkanı sağladık” dedi.

Türkşeker, şeker üretiminin yanında salça, makarna, un üretiminde de önemli bir aktör olma yolunda ilerliyor. Pandemi döneminde ürettikleri un, makarna, salça gibi ürünleri piyasaya süren Türkşeker, fiyat artışlarının önüne geçerek temel gıdada yaşanabilecek sıkıntılarında önüne geçti.