İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara sis altında

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara’da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara'da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.


Son 2 gündür yaşanan yoğun sis Başkent'te etkili oluyor. Cadde ve sokaklarda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sis yoğunluğu geceleri daha da artıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik de olumsuz etkileniyor.


Sisin olumsuz etkilerinin yanı sıra görsel güzellikler de ortaya çıkıyor. Sis altında kalan Ankara'nın uçaktan çekilen fotoğraflarında şehrin üstüne çöken sis bulutunun içinden yükselen binaların görüntüsü görenleri hayran bırakıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.