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Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı ’Köklerinde Bereket Var’ başlığı altında yapıldı.

Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı 'Köklerinde Bereket Var' başlığı altında yapıldı.


Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı 'Köklerinde Bereket Var' başlığı altında Başkent'te bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve davetliler katıldı. Program sinevizyon gösterisiyle başladı.


Sorunu beraber çözeceklerini ifade eden Erkılıç, “Önümüzdeki 25 yılın belirleneceği bir şura olacak. Tarım arazileri dünyada olduğu gibi bizde de sorunlar teşkil etmekte. Çözüm önerileri de sizlersiniz ve bizleriz. Çalışarak biz bunu aşacağız. Bölgesel olarak hepimizin yapacağı işler var” şeklinde konuştu.

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