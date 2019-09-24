Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4'üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler Atılım Üniversitesinde sergileniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenen ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü ve 1254 fotoğrafın üç farklı kategoride değerlendirmeye alındığı yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi görmüştü. Yarışmada dereceye giren eserler Atılım Üniversitesinde sergileniyor. 45 eserden oluşan sergi 19 Eylül 2019 ve 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Sergi Alanı'nda ziyarete açık.

4'üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması “Sanat ve Müze”, “Yemek Kültürü” ve “Doğa” olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Yarışma ile Ankara'ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara'nın tarihi mekanları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğinin tanıtılması amaçlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4'üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması'nda seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Sanat ve Müze kategorisinde birincilik ödülünü Hülya Yavuz Akçay, ikincilik ödülünü Mehmet Aslan, üçüncülük ödülünü Kemal Özkılıç alırken Yemek Kültürü kategorisinde birincilik ödülü Mehmet Özcan, ikincilik ödülü Mustafa Güral, üçüncülük ödülü Nazım Tetik'e verildi. Doğa kategorisinde ise birincilik ödülüne Mustafa Başaran, ikincilik ödülüne Mehmet Aslan, üçüncülük ödülüne Emre Soytürk layık görüldü.