Ankara termal turizmde de öncü şehir olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Politikalar Merkezi iş birliğinde 'Ankara'da Termal Turizm' konulu toplantı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda Ankara Politikalar Merkezi iş birliği ile Sheraton Otel'de düzenlenen “Ankara'da Termal Turizm” konulu toplantıda sektör temsilcileri ve büyükelçilerle bir araya geldi. Termal turizmin Başkent'te canlandırılmasını ve tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, toplantıya katılan sektör temsilcileri ile büyükelçilerin görüş ve önerilerini dinleyen Yavaş, şunları söyledi:

“Sağlık her şeyin başı. Bu alanda yapılacak her türlü yatırım ve hizmetin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ankara'da insanı önceleyen yönetim anlayışımızın bir gereği olarak şehrimizin destekleyici sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olan termal potansiyelini daha da geliştirmek ve uluslararası iş birliği içerisinde bu imkanları yurt dışında da tanıtmak istiyoruz. Burada bulunan sektör temsilcileriyle birlikte siz değerli büyükelçilerimize bu imkanları göstermek ve sizlerin kıymetli görüşlerini almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde ve Ankara'da termal kaplıcaların sıcaklıkları 20 ile 110 santigrat derece arasında değişiyor. Akış hızı ise saniyede 2 ile 50 litre arasında. Hem Türkiye hem Ankara olarak maden kaynakları açısından potansiyelimizin çok düşük bir potansiyelini kullanıyoruz. Ortak akıl ile Ankara'nın her alanda olduğu gibi sağlık ve turizm alanında da hak ettiği yere gelmesi için tüm paydaşlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz.”