Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan KOBİ'lere yönelik 25 milyar TL'lik Hazine garantili ''KOBİ Değer Kredisi-2'' paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, ''25 milyar TL'lik bu yeni paketle de yatırım üretim ve istihdam artacak'' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan KOBİ'lere yönelik 25 milyar TL'lik Hazine garantili ''KOBİ Değer Kredisi-2'' paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, KOBİ'lere yönelik 25 milyar TL'lik Hazine garantili ''KOBİ Değer Kredisi-2'' paketinin Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, ''Yeni paket yatırım, üretim ve istihdamı artıracak. Moral seviyesini yükselten bu destekle, reel sektör çarkları daha hızlı döndürecek ve Türkiye yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdürecektir'' ifadelerini kullandı.

''25 milyar TL'lik bu yeni paketle de yatırım üretim ve istihdam artacak''

Yeni paketin reel sektörün, finansmana erişimini rahatlatacağını kaydeden Baran, ''Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi-2 paketi, üyelerimizin kaynak ihtiyaçlarını gidermesi açısından çok kıymetli bir çalışma oldu. 20,3 milyar TL olarak kullanılan birinci paketle binlerce KOBİ'miz üretimini kesintisiz sürdürmeye, ticaretini yapmaya devam etti. 25 milyar TL'lik bu yeni paketle de yatırım, üretim ve istihdam artacak. Moral seviyesini yükselten bu destekle, reel sektör çarkları daha hızlı döndürecek ve Türkiye yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdürecektir'' değerlendirmesinde bulundu.