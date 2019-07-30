Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

ATO'nun Kazan, Keçiören, Ostim, Sincan ve Siteler temsilcilerine ek olarak, ATO üyelerinin yoğunlukta olduğu Gölbaşı'nda hizmete açıldı. Açılışa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ATO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

ATO'nun Gölbaşı halkına yararı olacağını ifade eden Ramazan Şimşek, ”Gölbaşı gelişen kalkınmaya bir ilçe olmasından dolayı 2010 yılından beri açılmasını istiyoruz. Gölbaşı'nın ticaretini kalkındırmamız gerekiyor. ATO buraya açmamız gerekiyor. Çok mücadele ettik, 9 yıl sonra şubesini açtık. Gölbaşı lokomotif bir ilçe, Gölbaşı turizm ilçesi, Gölbaşı tarımla uğraşan bir ilçe, en önemlisi ticarete açık bir bölgedir. ATO'nun Gölbaşı'nda bin 400 üyesi var” şeklinde konuştu.

Gölbaşı temsilciliğinin açılmasının önemine vurgu yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre ilçelerle 3 bin kişi ATO'ya katıldı. Bizim görevimiz üyelerimizin önünü açmak, onlara destek olmak. ATO e-devlet kapısında tek oda, evraklarımızın bir kısmını da e-imzalı olarak internet olan her yerde veren bir odayız. 2018 rakamlarıyla yaklaşık 40 bin evrakımızı ofise gelmeden verdik” ifadelerini kullandı.