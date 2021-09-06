Ankara topraklarından Mezopotamya'ya yolculuk

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Peygamberler Diyarı Şanlıurfa'ya sadece kadınların katılacağı bir kültür turu düzenledi.

Düzenlediği etkinlikler ve hayata geçirdiği projelerle Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini ve saygısını kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in öncülüğünde düzenlenen ‘Şanlıurfa Kültür Turu'' dün akşam yola çıkan kafile ile başladı. Ankara Gölbaşı topraklarından Mezopotampa'ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, şunları söyledi:

“Mezopotamya; farklı dillerin, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu insanlık tarihinin başladığı kadim coğrafya Bu coğrafyaya dokunmak ve vatandaşlarımızı tarihin çok önemli bir kesiti ile buluşturmak için ‘Şanlıurfa Kültür Turu' nu hayata geçirdik. Gölbaşılı kadınlarımızın bu topraklardaki tarihe tanıklık etmesi bizler için mutluluk verici. Bir “açık hava müzesi” niteliğinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim tarihini, misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, muazzam doğasını ve kültürel miraslarını görmek, tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe'ye ve ‘Zamana Dokun'maya gönderdiğimiz kafilemizin bu güzel geziden keyif alacağına inanıyorum.”

200 kişi katıldı

5 Eylül pazar akşamı 21.00'da Atatürk Sahil Parkı'ndan hareket eden kafileyi uğurlayan Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Beldiyesi'nin düzenlediği Şanlıurfa Kültür Turu'nu gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. İlk kafilede toplam 200 kişinin bulunduğunu ifade eden Başkan Şimşek, “Bu projeyi hayata geçirirken en başından beri amacımız Gölbaşı'nda şehir dışına çıkamayan farklı coğrafyaları keşfedemeyen kadınlarımıza Gölbaşı Belediyesi olarak bir imkan sunmaktı. Gezimize duyulan ilgi ve katılımdan da oldukça memnunuz, Gölbaşılı kadınlarımıza bunun için çok teşekkür ediyorum'' dedi.

200 kişilik ilk kafilenin 6 Eylül'de Göbeklitepe ile başlayacak olan turu; Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Balıklı Göl Hali-ül Rahman Gölü ve Camii, Ayn-ı Zeliha Gölü İbrahim Peygamber Makamı, Rızvaniye Camii, Mevlid-i Halil Camii'ni ziyaretinin ardından Kapalı Çarşı, kilimciler, İsotçular, demirciler, bakırcılar çarşılarının ziyareti ile devam edecek. 7 Eylül'de dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Harran'a gidecek olan tur, dünyada sadece 3 bölgede bulunan Konik Kubbeli evleriyle koruma altına alınmış olan Harran'da; Ulu Cami Kalıntıları, Höyük, Şehir Surları, Kale, Geleneksel Harran Evleri'ni görüp bu evlerden birinde misafir olacak ve Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber'i ziyaret edecek olan kafile gece saat 24:00'te Ankara'ya varmış olacak.

“Birlik beraberlik içinde olun''

İlk kafilenin 1 gece 2 gün sürecek olan gezisini tamamlamasının ardından, ikinci 200 kişilik kafilenin 8-9 Eylül 2021 tarihlerinde olacağı ve 7 Eylül ‘de yola çıkacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı kadınlara “Lütfen maske ve mesafeye dikkat edin, birlik ve beraberliğinizi muhafaza edin. Peygamberler şehri olan bir yere gidiyorsunuz. Yolunuz, bahtınız açık olsun'' diyerek iyi yolcuklar diledi.