Ankara topraklarından Mezopotamya'ya yolculuk başlıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya kadınların katılacağı kültür turu düzenleyeceklerini müjdeledi.

Hayata geçirdiği projelerle ve sosyal aktivitelerle Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çok yakında hayata geçirecekleri ‘Şanlıurfa Kültür Turu'nun müjdesini verdi. Gölbaşı topraklarından Mezopotamya'ya kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, “Mezopotamya farklı dillerin, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu insanlık tarihinin başladığı kadim coğrafya. Bu coğrafyaya dokunmak ve vatandaşlarımızı bir tarih ile buluşturmak için ‘Şanlıurfa Kültür Turu'nu hayata geçiriyoruz. Adeta açık hava müzesi niteliğinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gizemini, kadim tarihini, hoşgörülü ve misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, eşsiz doğasını ve kültürel varlıklarını görmek, tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe'ye ve zamana dokunmaya gidiyoruz” dedi.

Başvurular web sitesinden alınacak

Başvuru kriterlerinin çok yakında https://www.ankaragolbasi.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacağını ve başvuruların 15 Ağustos'ta başlayacağını söyleyen Başkan Şimşek, “Gölbaşı'nda şehir dışına çıkmayan, farklı coğrafyaları keşfetmeyen kadınımız kalmayacak inşallah. Şanlıurfa tarihine yolculuk yapmak için siz değerli hemşerilerimizin başvurularını 15 Ağustos itibarıyla bekliyoruz. Başvuru şartlarını ve gezi hakkında detaylı bilgileri internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız” diye konuştu.