Ankara turizmine destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent ekonomisinin yüzde 72'sini oluşturan hizmet sektörünün pandemiden negatif yönde etkilendiğini, Ankara turizmini geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların hizmet sektörüne de katkı sağlayacağını belirterek, “Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (ANTOD) Ekim ayı olağan toplantısına katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun da katıldığı toplantıda, başkentte turizm sektörünün geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Toplantıda konuşma yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, turizm sektörünün de içinde yer aldığı hizmetler sektörünün Ankara ekonomisindeki payının yüzde 72 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde otel, lokanta, cafe, pastane, kıraathane, berber, kuaför gibi işletmelerin kapalı kaldığını, açıldığı zaman da vatandaşların çekinceleri nedeniyle tam kapasiteyle çalışamadığını anlattı. Ankara turizmini geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, “Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak. Ankara turizmin gelişmesi için uygun bir şehir. Bu şehirde tarih ve kültür var, gatronomi ve eğlence de var. Sadece Ankara'nın değer taşıyan hikayelerinin turiste aktarılması gerekiyor” dedi.

“Üniversite öğrencilerinin saatlik çalışmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme hayata geçirilebilir”

Yılmaz, hizmet sektöründe olan nitelikli işgücünün başka sektörlere kaydığını, işletmelerin işgücü sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Üniversiteler şehri Ankara'da, üniversite öğrencilerinin saatlik çalışmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme hayata geçirilebilir. Bu hem sektörleri hem öğrencilerimizi rahatlatır hem de kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine katkı sağlanmış olur” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve ANTOD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Aytun'un konuşma yaptığı toplantıda, Ankara turizmini geliştirmek için yapılması gerekenler ele alındı.