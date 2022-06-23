Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen “Ankara Ulusal İçtihat Forumu” başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtay'a ve yüksek mahkemelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yargıtay Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Birliğinin desteğiyle yürütülen “Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde Yargıtay Başkanlığı binasında düzenlenen “Ankara Ulusal İçtihat Forumu” başladı. Forumun açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtay'a ve yüksek mahkemelere son derece değerli ve önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıtay'ın “Yüksek İçtihat Mahkemesi” olduğunu söyleyen Bozdağ, Yargıtay içtihatlarının hukuki güvenilirliği sağlamak konusunda önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise yaptığı konuşmada, “İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır” dedi.

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasına ve sorunların detaylı şekilde teşhis edilmesine imkan verdiğini belirten Akarca, Ulusal İçtihat Forumu'nun yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine ve bu konudaki duyarlılığı arttıracağına işaret etti. Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğini vurgulayan Akarca, “Hakimlerin başarısı da tüm hakimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir” dedi.

Forumun açılışında Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel de birer konuşma yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra ulusal akademisyen ve uluslararası uzmanlar ile bölge adliye mahkemelerinin başkanlarının da katıldığı Ankara Ulusal İçtihat Forumu ile içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor. Forum 2 gün sürecek.