Ankara Uluslararası Fuar Alanı'nın yapım çalışmaları aralıksız sürüyor

Başkentin ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlayacak Ankara Uluslararası Fuar Alanı'nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ankara'nın ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip 'Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin inşaatının yüzde 35'i tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ankara Ticaret Borsası'nın dahil olduğu 8 kurum ve kuruluşun ortaklığı ile çalışmalar koordinasyon içinde yürütülüyor. Koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi, inşaatın planlandığı gibi yıl sonunda tamamlanması için yoğun bir mesai harcıyor.

Başkentin dünyaya açılan kapısı olacak

Akyurt ilçesi sınırlarında yapımı gerçekleştirilen Fuar alanının havaalanına yakın olma özelliğinin yanı sıra ilerde yapılması planlanan raylı ulaşım sistemleriyle de entegre edilecek. Başkentin dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilen fuar alanı, aynı zamanda İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak. Uluslararası Akyurt Fuar Alanı, havaalanına yakınlıklarından dolayı havacılık fuarlarının gerçekleştirildiği Dubai, Paris ve Berlin'den sonra dördüncü fuar alanı olmaya aday olacak.

Sergi alanı, idari binalar, bin 800 kişi kapasiteli konferans salonu ve 7 bin 500 araçlık açık otoparkın da bulunduğu 116 bin metrekarelik fuar alanında ayrıca 120 metrekarelik toplam 20 görüşme ofisi yer alacak.

Sanayi sektörünün yeni adresi

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuar, hem yerli sanayi ürünlerinin alıcılar ile buluşmasını sağlayacak hem de dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak.