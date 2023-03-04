Ankara UMKE Sorumlusu Karadeniz, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Umut Karadeniz, Karşıyaka Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Umut Karadeniz'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Ahmet Umut Karadeniz, Ankara Karşıyaka Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, UMKE ekipleri, Sağlık Bakanlığı personelleri, çok sayıda vatandaş ve ailesi katıldı.