Ankara Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti.

Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı olarak gerçekleşen törenle birlikte yeni eğitim yılının açılışı gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda gerçekleşen Açılış Töreni'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından piyano eşliğinde müzik dinletisi yapıldı. Ardından öğrenciler adına Üniversite Konsey Başkanı Gökay Gürbüz bir konuşma yaptı. Daha sonra üniversite tarihçesini anlatan bir kısa film gösterimi gerçekleşti.

“9 grubun 3'ünün Ankara Üniversitesinin çok değerli bilim adamları olmasının gururunu yaşıyorum”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda gerçekleşen Açılış Töreni'nde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Covid-19 enfeksiyonuna karşı yerli aşı ve ilaç çalışmalarında görev alan 3 bilim insanının Ankara Üniversitesi bünyesinde yer aldığını belirterek, “Cumhurbaşkanının talimatıyla TÜBİTAK'ta bir İlaç ve Aşı Platformu oluşturuldu. O platformda 9 ayrı noktadan bilim adamları var. O 9 grubun 3'ünün Ankara Üniversitesinin çok değerli bilim adamları olmasının gururunu yaşıyorum. Bu arkadaşlarımdan 2'sini 30yılı aşkın süredir tanıyorum. Bir tanesini yeni tanıdım. Bu arkadaşlarıma karşı saygım artıyor. Hakikaten fevkalade işler yapıyorlar. Ama bize düşen onların çalışma koşullarını daha da iyiye götürmek. Daha dün o 3 arkadaşımızla bir araya geldik ve nasıl daha iyiye gidebiliriz diye temas kurduk” ifadelerini kullandı.

Programa TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in yanı sıra birçok akademisyen katıldı.