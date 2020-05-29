Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezinde uzaktan eğitim dönemi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, uzaktan eğitim yoluyla tüm çocukların bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel düşünme becerilerini zenginleştirmeyi, soru sorma, analiz etme, problem çözme gibi becerilerine katkı sağlayarak bilimin ve sanatın eğlenceli yönüyle tanışmalarını ve üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, uzaktan eğitim programına AÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ekim tarafından 22 Nisan tarihinde saat 14.00-15.00 arasında gerçekleştirilen "Ben Bir Veteriner Hekimim" okulu ile başladıklarını ve ilk programlarını Mamak Ahmet Hızal İlkokulu öğrencileri ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Başta Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunan çocuk ve öğretmenlerden programlara katılım için kayıt aldıklarını ifade eden Gürsoy, AÜ Çocuk Bilim Merkezi programlarına katılmak isteyen eğitimci ve çocukların "cocukuniversitesi.ankara.edu.tr" adresinden eğitim takvimini takip ederek ya da "cocukuniversitesi@ankara.edu.tr" adresine mail atarak randevu alabileceklerini aktardı.