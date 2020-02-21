Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4'üncü katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4'üncü katındaki bir odada, ilk belirlemelere göre elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.