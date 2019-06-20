Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu mezunlarını verdi

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı.
Mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler, keplerini atarak mezuniyetlerinin sevincini yaşadı. Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Başkent Ankara Meclisi Onursal Başkanı ve Nallıhan Vakfı Başkanı Ayhan Sümer, Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gönenç, ilçe protokolü, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.