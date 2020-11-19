Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar:

Dr. Necdet Ünüvar, “Antibiyotikleri neden bu kadar çok önemsiyoruz? Bir savaşta en güçlü silahınızı en etkili olacağı zaman kullanırsınız. Antibiyotikler de bizim bakteriyel enfeksiyonlarda en güçlü silahımız. Dolayısıyla antibiyotiği çok hassas ve doğru yerde kullanmamız gerekir” dedi.

Ankara Üniversitesi, Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında uzaktan bağlantı yöntemi ile bir panel gerçekleştirdi. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ünüvar, antibiyotiklerin insan hayatını kurtaran en önemli antimikrobiyal ajanlar olduğunu, çok dikkatle ve hassasiyetle kullanılması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine başladığında ilk gündemine gelen konulardan birinin antibiyotiklerin yüksek oranda kullanılması sorunu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ünüvar, “Hem pahalı hem de çok etkili olan antibiyotiklerin kullanım bilinci ile ilgili çalışmalar bugün çok şükür belli bir noktaya gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Antibiyotikler bizim bakteriyel enfeksiyonlarda en güçlü silahımız”

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı antibiyotik farkındalık çalışmalarıyla, yüzde 21'lere varan antibiyotik kullanım oranının bugün yüzde 15'lere düştüğüne işaret eden Rektör Prof. Dr. Ünüvar, “Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 10 civarındadır. Bu anlamda toplum olarak farkındalığımız artarak olumlu bir şekilde devam ediyor” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Ünüvar şöyle devam etti:

“Antibiyotikleri neden bu kadar çok önemsiyoruz? Bir savaşta en güçlü silahınızı en etkili olacağı zaman kullanırsınız. Antibiyotikler de bizim bakteriyel enfeksiyonlarda en güçlü silahımız. Dolayısıyla antibiyotiği çok hassas ve doğru yerde kullanmamız gerekir. Antibiyotiği bilinçsiz ve gereksiz yere kullanırsak Antimikrobiyal direnç kavramı oluşur. Yani geçmişte etki eden antibiyotikler artık etki etmez hale gelir. Hastalıklar daha ağır hale gelir. Bu çerçevede iki kesime çok önemli görev düşüyor; biri sağlıkçılar diğeri de toplum. Toplumsal anlamda sağlık okuryazarlığı kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. İleri yaşta geç kalmış olmamak için çocuklarımıza ilk eğitime başladıkları anaokulu çağlarından itibaren sağlık bilinci kavramını mutlaka anlatmalıyız. Böylelikle başarılı oluruz, sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz.”

Panelde başta Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar olmak üzere Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Harun Seçkin hazır bulundu.