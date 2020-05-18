Ankara Üniversitesinden 19 Mayıs'a özel program

Ankara Üniversitesi, Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözlerini tema olarak belirlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dolu dolu bir program hazırladı.

Üniversite bünyesinde yüzden fazla ülkeye yayın yapan ve her gün milyonlarca dinleyiciye ulaşan Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs'a özel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beğenerek dinlediği şarkılardan derlenen bir seçki programı hazırladı. Radyo, bu şarkıları 19 Mayıs günü boyunca dünya çapında tüm dinleyicilerine ulaştıracak. Bununla birlikte radyo, internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan ‘Atatürk ve Gençlik' teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda Atatürk'ün yurt gezileri ve yaptığı çalışmalar, genç kuşaklarla birlikte yer aldığı kareler yer alıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden çıkarıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün 139'uncu doğum gününe özel programlar hazırlayan Ankara Üniversitesi, Türkçe ve İngilizce olarak dünyanın 100'den fazla ülkesinde dinleyicisi olan Ankara Üniversitesi Radyosu'nda 19 Mayıs tarihinde takipçileri ile buluşacak. Şarkılar seçkisi aralarında Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikayet, Vardar Ovası, Yemen türküsü ve Sarı Zeybek'in de bulunduğu eserler yer alacak. Atatürk'ün sevdiği şarkılar her saat başı radyo programında yer alacak. Yarım saat aralıklarla Atatürk'ün gençler ile ilgili sözleri de ‘Atatürk diyor ki' başlığıyla yayında olacak.