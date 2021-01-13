Ankara Üniversitesi'nden akıllı Covid-19 test kabini

Sistemin detaylarını anlatan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, “15 gün içerisinde burayı bu hale getirdik. Türkiye'nin ilk ve en akıllı test merkezi. İnşallah burayı bir müddet kullanacağız” dedi.

Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen akıllı Covid-19 test merkezi sayesinde hiçbir temas olmadan test alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi avlusunda yer alan Covid-19 Örnek Alma Ünitesi, akıllı sistemler ile donatılan Türkiye'nin ilk test merkezi olma özelliğine de sahip. Örnek alma ünitesi girişi, örnek alımı ve üniteden çıkış aşamaları “tek yönlü akış” planlamasıyla tamamen “temassız” olarak gerçekleştiriliyor. Bekleme odasında ayrıca tavana monte edilmiş temiz ve filtrelenmiş yüzde 100 taze hava üfleyen sistemler sayesinde ortama sürekli “taze hava akışı” sağlanıyor. Sağlık personelinin kontrolünde ardışık hasta kabulünde her hastadan sonra “ortam dezenfeksiyonu” gerçekleştiriliyor ve bu sistem buton kontrollü, otomatik “ULV soğuk sisleme” ve “ultraviyole ışık kaynakları” ile gerçekleştiriliyor.

“Hastayla sağlık çalışanı hiç temas etmeden test verip ayrılmasını temin eden bir sistem”

Sistemin detaylarını anlatan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, “Hastayla sağlık çalışanı hiç temas etmeden, hatta hastanın da buraya girdikten sonra hiçbir noktaya teması olmadan test verip güvenli bir şekilde ayrılmasını temin eden bir sistem. Vatandaşımız geliyor, bir bekleme alanımız var, orada herhangi bir noktaya dokunmadan ve ses temasıyla bizim görevlilerimiz tarafından davet ediliyor. Yine herhangi bir temas olmadan testini verdikten sonra güvenli bir şekilde, son derecede uygun bir dezenfeksiyon sistemini uyguladığımız bu noktadan ayrılabiliyor. Daha sonra da her bir vatandaşımızın gerek beklediği alan, gerekse test verdiği alan uygun şartlarda dezenfekte edilip vatandaşlarımız oradan ayrılmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin ilk ve en akıllı test merkezi”

Kurulan bu sistemin Türkiye'nin bu düzeydeki ilk akıllı sistemi olduğunu kaydeden Rektör Ünvar, “Çok yüksek bir maliyete sahip değil, yani şuanda maliyetiyle ilgili çok ciddi bir bilgi vermek doğru olmaz. Ama çok ciddi bir maliyetinin olmadığını söyleyebiliriz. Çok kısa bir zaman içerisinde, yani arkadaşlarımız yaklaşık 20 gün kadar önce bu konuyu bize aktardılar. Ekibimiz çalıştı, 15 gün içerisinde burayı bu hale getirdik. Türkiye'nin ilk ve en akıllı test merkezi. İnşallah burayı bir müddet kullanacağız, önümüz kış, Covid-19 süresince kullanacağız. Ama umudumuz çok az kullanmak. Çünkü Coivd-19 vaka sayıları şuan da gerçekten ciddi anlamda azalıyor. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizliğe uyduğu sürece bu merkezleri de daha az kullanacağız. Zaten biz de bu merkezi daha fazla kullanmayı arzu etmiyoruz. Ama kullanmamız gerektiği zaman da, en uygun şartlarda gerek sağlık çalışanlarımızın gerekse vatandaşlarımızın uygun şartlarda test vermesini planladığımız bir merkez” diye konuştu.

“Covid- 19 bittikten sonra çok rahatlıkla başka alanlarda da kullanabileceğimizi düşünüyoruz”

Bu kurulan sistemin akıllı olmasından dolayı Covid-19 bittikten sonra dahi dönüştürülüp kullanılabileceğine dikkat çeken Ünüvar, “Malumunuz teşhis sağlık hizmetlerinde çok önemli bir nokta ve teşhis için de mutlaka tetkik yapmak gerekiyor. Tetkik sadece Covid ile sınırlanan bir alan değil. Burada çok sayıda hem biyokimyasal, hem de mikrobiyolojik bir takım tetkikler yapılıyor. Biz ileriye dönük bir şey düşünmedik ama Covid-19 bittikten sonra çok rahatlıkla başka alanlarda da kullanabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.