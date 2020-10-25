Ankara Üniversitesi'nden Azerbaycanlı öğrenciler için flaş karar

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında akademik iş birliğini geliştirmek üzere düzenlenen toplantıda, Ankara Üniversitesi'nin uzaktan eğitimle öğrencilerine verdiği derslere Azerbaycanlı öğrencilerin de katılabilmesi kararlaştırıldı.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında akademik iş birliğini geliştirmek üzere uzaktan erişimle toplantı düzenlendi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Prof. Dr. Ayşen Apaydın ile üniversite yöneticileri ve ilgili dekanlar katıldı. Karabağ mücadelesinde Azerbaycan'a destek mesajları ile başlayan toplantıda, masadaki konular arasında ekonomi, mühendislik, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve halk sağlığı gibi başlıklar yer aldı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında eğitimde iş birliğinin gelişmesinin önemine işaret eden Rektör Ünüvar, “Biz burada Ankara Üniversitesi ve Azerbaycanlı üniversiteler olarak birlikte çalışmalarımızı ne kadar artırırsak ülkelerimizi o kadar güçlendiririz. İlim orduları olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Yakasında Azerbaycan Dostluk Nişanı ile programa katılan Rektör Ünüvar, “Türkiye'nin sevinci Azerbaycan'ın sevinci, Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevinci, kederleri de aynı şekilde. İnşallah Karabağ Üniversitesi adıyla bir Azerbaycan üniversitesi ile de ortak toplantı yapmak nasip olur” dedi.

Uzaktan ders imkanı

Rektör Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın kültür yakınlaşmasını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Öğretim üyelerinin gidip gelmesi faydalı olacaktır. Ortak geçmişimizi içselleştirmeliyiz” ifadesini kullandı. Rektör Ünüvar şöyle devam etti:

“Azerbaycanlı öğrencilerin Ankara Üniversitesi'ndeki dersleri uzaktan takip etmesine olanak sağlayalım. Bunu uyumlaştıralım. Öncelikle siyasal ve iktisat dersleri ile hemen başlayalım. Aynı zamanda erişime açık olan dijital kütüphanemiz ve açık ders malzemelerimiz için de Azerbaycanlı kardeşlerimizde farkındalık oluşturalım. Azerbaycan'ın uluslararası eğitim arenasında değer kazanmasından gurur duyarız.”

"Türkiye'nin şartlarına razıyız"

Azerbaycanlı rektörler ise Türkiye ile yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin şartlarına tamamen razı olduklarını ifade ederek, “Mühendislik, tıp, eczacılık ve birçok bilimsel alanda işbirliği için en uygun ve kardeş ülkenin Türkiye olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'dan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda çift diploma konusu da ele alındı. Bunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının Azerbaycan'daki üniversitelerde Türkiye Türkçesi ile ders anlatmaları konusu da görüşüldü. Gelecek ay tekrar toplantı yapılması kararlaştırıldı.