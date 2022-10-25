Ankara Üniversitesi'nden Kahramanmaraş'a tekerlekli sandalye desteği

Ankara Üniversitesi personelleri ve öğrenciler tarafından, toplanan mavi kapaklar ile Kahramanmaraş'taki “Bir Demet Bin Mutluluk” sosyal medya platformuna tekerlekli sandalye desteği verildi.

Ankara Üniversitesi'nin Tandoğan Yerleşkesinde akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından biriktirilen mavi kapaklar kolilere konularak Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren “Bir Demet Bin Mutluluk” sosyal medya platformu adresine gönderildi. Kampanyaya destek veren üniversitenin idari personel şefi Arife Tekin, “Bizler, Ankara üniversitesi olarak engelli bireylere faydalı olmak adına Kahramanmaraş'taki 'Bir Demet Bin Mutluluk' sosyal medya platformu aracılığıyla tekerlekli sandalye sağlama adına mavi kapak topladık” değerlendirmesinde bulundu.

“Ankara Üniversitesi olarak sosyal projelere çok duyarlı ve önem veren bir aileyiz”

Mavi kapak kampanyasına üniversitenin idari ve akademik personel, öğrenciler ve tüm birimlerden büyük katılım sağlanarak binlerce kapak biriktirildiğini dile getiren Tekin, “Kapakları da bu derneğimiz aracılığıyla Kahramanmaraş'a yolluyoruz. Umarız engelli bir vatandaşımıza faydalı ve konforlu bir hayat standartı sağlamalarına aracılık etmiş oluruz. Ankara Üniversitesi olarak sosyal projelere çok duyarlı ve önem veren bir aileyiz. Umarım diğer alanlarda da bu aile ruhunu güzel başka işlere de yansıtabiliriz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.

“Paylaşma bizlerin Türk toplumu olarak ve genetik olarak en büyük özelliği zaten”

Üniversite çalışanı Umut Aslan ise mesai arkadaşlarından kampanyayı duyduğunu ve kendisinin de destek vermek için mavi kapak topladığını aktararak, “Üniversitemiz ve rektör hocamız da bu sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Paylaşma bizlerin Türk toplumu olarak ve genetik olarak en büyük özelliği zaten. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Kahramanmaraş Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için 10 yıldır aralıksız çaba sarf eden platformun kurucusu Demet Ünal ise engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için 10 yıldır aralıksız çaba sarf ettiğini ve yaklaşık ihtiyaç sahibi 500 kişi ve bazı ailelere manuel tekerlekli sandalye sağlandığını belirtti.

“Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısı bizlere yetiyor”

Ankara Üniversitesi çalışanlarının da kilometrelerce öteden paylaşma duygusunu hissedip engelli bireylere katkı sağlamak için mavi kapak biriktirmesinin kendisini çok duygulandırdığını ve mutlu ettiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

“Engellilere umut olmak için mavi kapak topladığımı Ankara'da yaşayan bir arkadaşım tarafından duyan Ankara Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri biriktirdiği kapakları ulaştırdılar sağ olsunlar. Biz de protokollerin ardından buradaki bir engelli kardeşimize tekerlekli sandalye desteği vereceğiz. Tabi ki bu süreçte sadece tekerlekli sandalye dağıtmıyoruz; ihtiyacı olanları giydiriyor, öğrencilere burs veriyor ve ev eşyası yardımları da yapıyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısı bizlere yetiyor. Bizler elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ankara Üniversitesi'ne bu gönül köprüsünün kurulmasına aracılık ettikleri için minnettarız.”