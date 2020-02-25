Ankara Üniversitesiyle TÜSİAV, ‘Ankara 4. Sanayi Devrimi Yolunda' etkinliğini düzenledi

Dr. Erkan İbiş, “Teknoparkta biraz önce ön kuluçka merkezimizi, bir prototip laboratuvarını açtık. Gençlerimiz burada buluşsun, girişimcilik anlayışlarını birbirleriyle etkileşim halinde olarak geliştirsinler ve ülkemize katkı sağlasınlar” dedi.

Ankara Üniversitesi ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) iş birliğinde ‘Ankara 4. Sanayi Devrimi Yolunda' isimli etkinlik düzenlendi. Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknokent'te gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Dr. Erkan İbiş, ‘Kuluçka Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Dr. Erkan İbiş, teknolojinin öneminden bahsederek, gençlere yenilikçi olmalarını öğütledi. İbiş, konu hakkında birkaç örnek vererek, “Ateşin ve tekerleğin keşfinden bu yana gelen değişim inanılmaz bir değişim. Bugün iletişimden, bilişime, ulaşıma, üretime kadar her alanda büyük değişimler yaşanıyor. Her sabah yeni bir teknolojiyle uyanıyoruz. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz, birinci sanayi devrimine gittiğinizde buhar gücüyle başlayan değişim elektrik, makine ve dijital dönüşüme doğru evrildi. Bugünkü konunun temeli olan dijital dönüşüm; yapay zekaya, sanal gerçeklikten, bulutlara, akıllı şehirlerden, akıllı ilaçlara doğru değişiyor. Elbette Endüstri 4.0 dijital dönüşümün esası ve ta kendisidir. Elbette ki bu dönüşüm sadece endüstri ve fabrikalarda değil eğitimde, politikalarda da kendini gösteriyor. Bizim işimiz eğitim, o yüzden eğitimde de ezberleri bozduğunu söyleyebiliriz. Alışkanlıkların değiştiği, anlayışların bambaşka boyuta ulaştığı bir değişim süreci içindeyiz. Eğitimdeki ezberlerin bozulması aslında yeni bir şey değil. Biz aslında şanslı bir coğrafyadayız. 600 yıllık Osmanlı tarihi var. İnanılmaz bir kültürel zenginliğimiz var. Bunun üzerine bir çılgın Türk çıkıyor; Mustafa Kemal Atatürk. Ve Türkiye Cumhuriyetini kuruyor. Türkiye Cumhuriyetini kurarken birçok başlığı da beraberinde kuruyor. Çağdaşlık, yenilikçilik, gençlik diyor ve büyük değişimler yapıyor. Değişim ve yenilikçiliğin en büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler böyle bir coğrafyadayız” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunan yılların öneminden bahseden İbiş, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla gençlerin sorumlulukları olduğunu belirtti. İbiş, “Elbette ki eğitimdeki amaç nitelikli insan. Bu niteliğin içine gittiğimiz zaman, teknoloji okur yazarı, veriyi analiz eden, küresel boyutta bir nitelikte girişimci, geleceği tasarlayabilen gençleri kastediyoruz. Bunu yapabilmek için elbette ki tarihimizden, değerlerimizden yararlanacağız. İçinde bulunduğumuz yıllar çok önemli yıllar. 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı 1920 yılının 100'üncü yılındayız. 2023'e 3 kaldı. Bu tarihlerde elbette ki hepimize önemli sorumlulukları anlatır. Ülkemiz, siz gençlere emanet. Onun için çalışarak yola devam edeceksiniz. O yüzden teknolojiyi iyi bileceksiniz, kullanacaksınız. Teknoloji yaşamımızın bir bütünü. Şimdi Endüstri 5.0'ı konuşma vakti. Her şey insan refahı için. Teknoloji hem hiçbir şeydir hem her şeydir. Kötü amaçla kullanırsanız hiçbir şeydir. Hiroşima ve Nagazaki'yi düşünün, atom bombası atıldı; yüz binler öldü. Elektriği düşünün. Elektrik olmadan yaşayabiliyor muyuz şu anda, demek ki teknoloji güzel bir şey” şeklinde konuştu.

Düzenlenen ‘Ankara 4. Sanayi Devrimi Yolunda' adlı etkinliğin öncesinde açılan Kuluçka Merkezi'nin öğrenciler için faydalı olacağını söyleyen İbiş, “Teknoparkta biraz önce ön kuluçka merkezimizi, bir prototip laboratuvarını açtık. Gençlerimiz burada buluşsun, girişimcilik anlayışlarını birbirleriyle etkileşim halinde olarak geliştirsinler ve ülkemize katkı sağlasınlar. Türkiye'de 84 Teknopark var. Bundan herhalde 20 yıl önce Teknopark nedir deseler, kimse bir şey söyleyemezdi. Bu da değişim ve gelişimin çok önemli bir göstergesi. Bu buluşma bile çok önemli bir başarıdır. Üniversiteyle iş dünyasının bir araya gelmesi için önemli bir buluşmadır” diye konuştu.

‘Ankara 4. Sanayi Devrimi Yolunda' etkinliğine Dr. Erkan İbiş'in yanı sıra; TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Digit4Turkey Kurucu Başkanı Ali Rıza Ersoy, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.