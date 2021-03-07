Ankara Valiliğinden "korona virüs denetimi" açıklaması

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, korona virüs denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, “Korona virüs önlemlerine yönelik ekiplerimiz bugün ilimizde otel ve konaklama tesisleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturabilecekleri kamuya açık alanlarda denetimlerine devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar için lütfen önlemimizi alalım, kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.