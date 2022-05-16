Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da 16.00-19.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi üzerine Ankara Valiliği tarafından vatandaşlara yönelik uyarı açıklaması yapıldı.

Vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldığı valilik mesajında, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.