Ankara Valisi Şahin, ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı'nın tanıtımına katıldı

Ankara Gençlik Parkı'nda bulunan Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Coğrafi ürünlerin bilinirlik düzeyini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazarda erişimini artırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, “Coğrafi İşaretli Ürünler” kitabı tanıtıldı. Tanıtıma Vali Şahin'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran katıldı. Tanıtımı yapılan kitapta coğrafi işaretli kavaramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi gibi konular yer verildi.

Vali Şahin konuşmasında, coğrafi işaretlerin son dönemin gelişen ve öne çıkan bir olgusu olduğunu vurgulayarak, “2 anlamda kıymetli, bir sanayileşme ile insan hayatı çok hızlandı. İnsanlar kaliteli beslenmek, iyi yaşamak ve orijinalleri görmek peşindeler bu alamda önemli. Bir ürünü orijinaliyle, bütün özellikleriyle geçmişten geleceğe taşıyabilmek. Bu işin diğer tarafı ise emek sahibinin emeğinin hakkını vermek ve onu korumaktır. Bir topluma bir değere önem veriyor başka birileri bu emeği taklit ediyor ve kültürel bir parçanızın sizden alınmasına sebep oluyor. Bunun ekonomik kaybının ötesinde bana göre emek ve kültür hırsızlığı boyutu çok daha önemli. Türkiye bu konuda geç hareket etti ama olsun Türkiye mevcut potansiyeli sayesinde eğer gayret ederse 2 bin 500 en az kendine has bu topraklara özel ürünü var. Bunu kısa zamanda dünyaya tanıtabiliriz. Bizim kendi kültürümüze ait ürünlerimizi, varlıklarımızı muhafaza ederken aynı zamanda coğrafi yer hakları ile ilgili gelişmeleri de çok yakından takip etmek zorundayız. Aksi takdirde sizin egemenlik alanlarınıza saldırılar veya oraya girme niyetleri karşımıza çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Vali Şahin konuşmasının ardından ATO Başkanı Baran ve Rektör Ünüvar'la beraber coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı stadı inceledi. Şahin daha sonrasında, açık havada coğrafi işaretli ürünlerin ikram edildiği alanı gezerek kitabın hazırlanma aşamasında emeği geçen akademisyenlere plaket takdim etti.

Düzenlenen tanıtım toplantısına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Şahin Işıkgece, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Raşit Serhat Taşkınsu ve ATO Başkan yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.