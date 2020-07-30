Ankara Valisi Şahin trafik denetiminde vatandaşlara maske verdi

Vali Şahin, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara maske vererek, pandemi uyarısında bulundu.

Ankara Valisi Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bayram trafiği yoğunluğu nedeniyle Eskişehir yolunda bulunan polis ve jandarma yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Vali Şahin, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara maske verip, pandemi uyarısında bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, "Sadece trafik ve güvenlik değil, aynı zamanda sağlık teşkilatımız da bayramda oluşabilecek olaylar için aciller çerçevesinde ek tedbirler aldı. Bütün sağlık teşkilatımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu bayram sadece trafik ve güvenlik tedbirlerinin alındığı, bayramdan öte pandemi salgınının etkilediği dönem olduğu için de ilişkilerimizi mesafeli sağlayacağız. Bu bayramda biraz daha mesafeli olarak iletişim araçları ile bayramlaşmaya çalışalım. Henüz daha tedaviye yönelik yüzde de yüz aşı bulunmadı. Biz tedbirlerimiz doğrultusunda pandemiyi yöneteceğiz. Hangi gün rehavete girmişsek onun etkisini rakamlarda görüyoruz. Samimiyete tedbirler çerçevesinde riayet etmemiz şart ve toplu bulunan yerlerde farkında olmadan bulaştıracağımız bir hastalık olması yüzünden başkalarının haklarına girmeyelim. Bu yoğunluğa mütenasip önlemler de alındı. Dronlar ve helikopterle denetimler sürekli kılınıyor. Kontrol ve denetim noktalarında tedbirleri almış durumdayız. Mezarlıklarda da çok yoğunlaşmaya sebep olmadan gidelim. Pandemi denetimlerimizi yapacağız, maske kullanımı ve mesafe kuralları denetimine de ağırlık vereceğiz. Dikkat etmeleri için vatandaşlarımızı uyaracağız ama uymayan olursa cezai işlem uygulayacağız" diye konuştu.