Ankara Valisi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nı ziyaret etti

Başkentte dün gerçekleşen Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve cemevlerine yönelik saldırının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nı ziyaret etti.

Ankara'da dün gerçekleşen Alevi STK ve cemevlerine yönelik saldırının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir ile görüşen Yılmaz, soruşturmanın devam ettiğini ve en kısa sürede bilgilendirme yapılacağını söyledi.

“İslam toplumunda kadın anadır, kadına el kaldırılmaz”

Görüşmenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki menfur ve çirkin saldırı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sağduyunun, metanetin olmasıyla ilgili görüşlerimi ilettim. Dün yaşanan İmam Hüseyin'in şahadetinin gününde özellikle de burada çalışan bayan üyemize yapılan saldırı bizleri derinden üzdü. İslam toplumunda kadın anadır, kadına el kaldırılmaz. Buradaki kardeşimiz Mutlu Aydın'a yapılan saldırıya karşı, aynı hassasiyetleri Ankara Valisi, İl Emniyet Müdürü biz de çok memnun olduk, bizi aydınlattılar.”

"Bir takım açıklamalar yapan kişilerin bizimle hiçbir bağlantısı yoktur"

Özdemir, olayın ardından televizyon kanallarında açıklama yapan kişilerin kendileri ile bir alakası olmadığını vurgulayarak, “Bu olay olduğundan beri, bazı televizyon kanallarında bizimle ilgili bir takım açıklamalar yapan kişilerin bizimle hiçbir bağlantısı yoktur. O haberlerden hiçbiri bizi bağlamıyor. Biz yarın saat 11.00'de vakıf genel merkezimizde bir sağduyu çağrısı ve olayla ilgili aldığımız bilgileri paylaşacağız. Alevi dedelerimize özellikle şunu söylüyorum, sağduyu çağrısında bulunuyorum. Bütün canlar, annelerimizin elinden öpüyorum, kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının olayla ilgili duyarlı olduğunu aktaran Özdemir, “Emniyet ve İçişleri Bakanlığı bu konuya çok duyarlı. Bu olayı en kısa zamanda çözecekler. Dün olaydan 2 saat sonra hemen yakalandı şahıs, içeri alındı. Şu an da Terörle Mücadele'de sorguda” dedi.

Öte yandan, yaşanan olay ile ilgili Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezinde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.