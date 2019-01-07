Ankara Valisi Şahin'den ASO'ya ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'e iade-i ziyarette bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti. ASO Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, Ankara sanayisinin genel yapısı ve ASO hakkında bilgi veren Özdebir, Ankara'nın 13 organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Sosyal hayatın zayıflığı nedeniyle iş insanlarının Ankara'yı terk ettiğini dile getiren Özdebir, "Ankara'da zengin olanlar İstanbul'a patron olmaya gidiyorlar ve sonra arkalarına bir daha bakmıyorlar. Başkentimize daha fazla zayiat verilmemesi, daha fazla kimsesizliğe itilmemesi için hep birlikte bu şehre sahip çıkmak zorundayız. Bu şehrin daha fazla üretebilmesi, daha fazla zenginleşebilmesi için arka plana attığımız sosyal ve kültürel yaşama önem vermeliyiz” diye konuştu.

Vali Şahin, göreve geldiği günden bu yana ASO'nun çalışmalarını yakından takip etmeye başladığını, daha güzel bir Ankara için birlikte güzel projeler gerçekleştirileceğine inandığını ifade etti. Şahin, en kısa zamanda ASO OSB'leri ve eğitim merkezlerini ziyaret edeceğini de vurguladı.