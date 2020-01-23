Ankara Valisi Şahin'den deprem açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt ilçesinde meydana gelen depremlerle ilgili, "Yapılan incelemeler sonucu Ahmetadil köyündeki birkaç kerpiç evde bulunan ufak tefek çatlaklar dışında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok” dedi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saat 06.42'de 3.8 ve saat 06.54'te 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesinin ardından Vali Vasip Şahin bölgede incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve AFAD yetkilileri ile birlikte Akyurt Kaymakamlığında bir deprem koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, depremlerin merkez üssünün Ahmetadil ve Kozayağı olduğunu belirtti. Vali Şahin, "Yapılan incelemeler sonucu Ahmetadil köyündeki birkaç kerpiç evde bulunan ufak tefek çatlaklar dışında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Hem Ankaramıza hem Akyurtlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Arkadaşlarımız burada çalışmalarına devam ediyor. Teknik değerlendirmeyi yaptıktan sonra ona göre burada tedbirlerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

Güne depremle uyanan ilçe halkı büyük panik yaşarken, ilçede yaşanan iki depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi. İlçede yaşayan İlhan Tüfekçi, sabah uyandığında evin sallandığını belirterek, “İlk depremin olduğu sırada hafif bir sallantı oldu. Daha sonra ikinci bir depremle sarsıldık. Ama bu sefer çok şiddetli oldu, çocuklar uyandı. Korktular, aşağıya indik. Polis ve AFAD ekipleri geldiler incelemelerde bulundular. İlk defa bu kadar şiddetli sallandık. 4.5 olduğunu söylüyorlar ama daha şiddetliydi. Deprem sigortamız var ama çok korktuk” şeklinde konuştu.