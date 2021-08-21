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Ankara ve Bolu'da doğal güzellikler koruma altına alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ankara ve Bolu’da doğal güzelliklerin koruma altına alındığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Ankara ve Bolu'da doğal güzelliklerin koruma altına alındığı bildirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından “Dünya evimiz” etiketiyle yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Ankara Gölbaşı Çölü ve Çalıkdüzü'nün potansiyel doğal sit alanı, Bolu Mudurnu Karamurat Gölü'nün ise doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas alan ilan edildiği kaydedildi.

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