Ankara zabıtası çevre ilçelerde de hijyen mesaisini sürdürüyor

Ankara zabıtasının son adresi Akyurt ve Kalecik ilçeleri oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına merkezde olduğu kadar çevre ilçelerde de hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde esnafa ve vatandaşa dezenfektan ve maske dağıtımını aralıksız sürdüren Ankara zabıtası, son olarak Akyurt ve Kalecik ilçelerinde pazarcı ve taksici esnafı ile özel toplu taşıma araçlarının şoförlerine dezenfektan ve maske dağıttı. Ankara zabıtası özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve pazar yerlerinde ücretsiz hijyen ve maske desteğinde bulunuyor. Kent genelinde ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlar başta olmak esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden zabıta ekipleri, son olarak Akyurt ilçesinde 20 bin maske ve 5 litrelik 100 adet dezenfektan, Kalecik'te ise 8 bin maske ve 60 adet dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Akyurt'ta hijyen desteği çalışmalarına katılan Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, vatandaşlara ve esnafa maske ve sosyal mesafe kadar temizlik uyarısında bulunduklarını belirterek, “Pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar Ankara'nın ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Akyurt ilçesine gelerek çeşitli meslek odalarını ziyaret ettikten sonra pazar alanında pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske dağıttık. Akyurt Minibüsçüler Durağı'nda da esnafımıza hijyen desteğimiz oldu. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.