Ankara zabıtası esnaf ile el ele

Zabıta ekipleri, Ankara genelinde tüm meslek dallarında hizmet veren Başkent esnafıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunuyor. Ankara Zabıtası, ilk olarak Ulus, Hacı Bayram ve Kızılay Metro esnafı ile bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katılan Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, ortak fikir birliğine varmak, hizmetleri daha sağlıklı yürütmek ve karşılıklı anlayış içinde bir çalışma düzeni oluşturmak amacıyla esnafın görüşlerini alacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Biz sizin hayatınızı zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak ve sağlıklı iletişim kurmak için varız. Hizmetlerimizin kaliteli olması için elimizden geleni yapacağız. Esnafla yaptığımız bu toplantıların esas amacı kamu refahı ve huzurunu korumak, halkımızın hayatını kolaylaştırarak, mutluluğunu sağlamak. Karşılıklı isteklerimizi birbirimize ileteceğiz. Cezaların ıslahına yönelik olarak ortak ne gibi kararlar alabiliriz, bunları konuşup tartışacağız.”

Esnaf ile zabıta arasındaki ilişkiler güçlenecek

Bu buluşmaların esnafın kendisini ifade etme platformu olduğunu ve bundan da oldukça memnun kaldığını söyleyen Ahmet Hamdi İncegül, “60 yıldır Hacı Bayram'da esnaflık yapıyorum. Zabıta ile esnafın bir araya gelmesinin sorunların çözümü açısından oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Bu toplantılar esnaf ile zabıta arasındaki ilişkileri kuvvetlendirir” dedi.

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Müdürü Ahmet Yelken ise, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Esnafın sorunlarının dinlenmesi bizi memnun etti. Daha kaliteli hizmet ve daha güzel bir Ankara için sorunların çözümlenmesi önemli. Bu toplantıların devam etmesini umut ediyoruz.”

AŞTİ esnafının sorunları masada

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, her gün binlerce vatandaşa hizmet veren Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) esnafı ile de bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Yücel, havalandırma, tuvalet ve AŞTİ otoparkının amacı dışında kullanılması başta olmak üzere birçok konuda dile getirilen sorunları tek tek not aldı.

BUGSAŞ Genel Müdür Vekili İsa Güngör'ün de yer aldığı toplantıda, esnafın taleplerine hızlı ve etkili çözüm üretmek için 15 günde bir toplanılması kararlaştırıldı.